В Україні через вторгнення РФ загинули 208 дітей – Офіс генпрокурора

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях

В Україні гинуть діти через російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через російських окупантів від початку вторгнення загинули 208 дітей. Також постраждали понад 584 дітей. 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

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Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 119

Київській – 113

Харківській – 91

Чернігівській – 57

Херсонській – 44

Миколаївській – 41

Луганській – 36

Запорізькій – 25

столиці – 16

Сумській – 16

Житомирській – 15

Крім того, 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та попадання снаряда до житлового будинку загинуло двоє осіб, зокрема 16-річний підліток.

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Також 20 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних біля смт. Бородянка Київської області, виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що у першій половині березня 2022 року у смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль, в якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти зазнали тяжких поранень. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

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Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу у с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області було поранено 13-річного підлітка.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 141 навчальний заклад, з них 99 зруйновано повністю.

У Маріуполі за один день російські окупанти викрали 98 дітей

У понеділок, 18 квітня, російські окупанти примусово вивезли з заблокованого Маріуполя 98 дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Лише за вчора окупанти викрали 98 дітей з Маріуполя та не втомлюються фіксувати власні злочини. Фіксуємо. Працюємо над верифікацією та поверненням наших додому", – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що інформацію про вивезення українських дітей з Маріуполя підтверджують навіть ЗМІ так званої "ДНР" та Росії.

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