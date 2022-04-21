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В Україні через вторгнення РФ загинули 208 дітей – Офіс генпрокурора

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 09:02
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Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях
В Україні гинуть діти через російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні гинуть діти через російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через російських окупантів від початку вторгнення загинули 208 дітей. Також постраждали понад 584 дітей. 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

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Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей:

  • у Донецькій області – 119
  • Київській – 113
  • Харківській – 91
  • Чернігівській – 57
  • Херсонській – 44
  • Миколаївській – 41
  • Луганській – 36
  • Запорізькій – 25
  • столиці – 16
  • Сумській – 16
  • Житомирській – 15

Крім того, 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та попадання снаряда до житлового будинку загинуло двоє осіб, зокрема 16-річний підліток.

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Також 20 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних біля смт. Бородянка Київської області, виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що у першій половині березня 2022 року у смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль, в якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти зазнали тяжких поранень. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

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Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу у с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області було поранено 13-річного підлітка.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 141 навчальний заклад, з них 99 зруйновано повністю.

У Маріуполі за один день російські окупанти викрали 98 дітей

У понеділок, 18 квітня, російські окупанти примусово вивезли з заблокованого Маріуполя 98 дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Лише за вчора окупанти викрали 98 дітей з Маріуполя та не втомлюються фіксувати власні злочини. Фіксуємо. Працюємо над верифікацією та поверненням наших додому", – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що інформацію про вивезення українських дітей з Маріуполя підтверджують навіть ЗМІ так званої "ДНР" та Росії.

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Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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