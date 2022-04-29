У МАГАТЕ заявили, що польоти ракет РФ над АЕС в Україні можуть обернутися ядерною катастрофою

Нещодавно ракета окупантів пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Світу може загрожувати нова катастрофа через дії росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної катастрофи через польоти російських ракет над українськими атомними електростанціями. Зокрема, йдеться про обстріл 16 квітня, коли ракета була зафіксована безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі ООН.

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Деталі

Україна офіційно 28 квітня проінформувала МАГАТЕ про випадок, коли камера відеоспостереження зняла політ ракети над Південноукраїнською АЕС.

Зараз місія вивчає докази. За словами Гроссі, якщо вони підтвердяться, цей інцидент "матиме надзвичайно серйозні наслідки".

"Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", — сказав Гроссі.

Він повідомив, що вже була опублікована доповідь, в якій представлені висновки про ситуацію з атомною електроенергією в Україні загалом.

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На сьогодні з 15 наявних в країні енергоблоків в робочому режимі залишаються 7, в тому числі 2 на захопленій РФ Запорізькій АЕС, 2 на Рівненській АЕС, 1 на Хмельницькій АЕС і 2 на Південноукраїнській АЕС. 8 інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або знаходяться в резерві.

Пошкодження на ЧАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах Чорнобильської атомної електростанції.

"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", — сказав Гроссі.

Також він додав, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах Зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у деяких спорудах ЧАЕС.

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