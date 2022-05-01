У Маріуполі хочуть провести ще одну евакуацію, 2 травня – час та місце зборів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попросив передати своїм близьким бути вчасно

Маріупольців планують евакуювати 2 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

На понеділок, 2 травня, заплановано ще одну евакуацію жителів Маріуполя. Людей хочуть вивезти з міста о 7:00.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Завтра (2 травня) о 7:00 біля "Порт-Сіті". Ще одна спроба евакуації. Передавайте близьким бути вчасно, але не треба приходити за годину", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Арахамія про евакуацію з "Азовсталі": Це найважча операція з початку війни

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео з віцепрем'єркою Іриною Верещук стосовно евакуації людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, було проведено "найважчу операцію з початку війни". Відповідне відеозвернення Арахамія опублікував у своєму Telegram-каналі.

Як розповів голова фракції "Слуга народу", два тижні тому операція з евакуації здавалася неможливою, а тиждень тому – малоймовірною.

"Зараз вже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з "Азовсталі" пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", – наголосив Арахамія.

Раніше ми писали: