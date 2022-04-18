У Маріуполі на "Азовсталі" ховаються мирні жителі – серед них діти, зокрема немовля

Раніше з'явилася інформація, що російські окупанти планують завдати потужного удару по заводу

На "Азовсталі" ховаються цивільні, зокрема й діти. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі на території заводу "Азовсталь" перебуває багато цивільних. Це жінки, люди похилого віку, діти, зокрема і немовля.

Про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, передає "Укрінформ".

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"На території заводу "Азовсталь" знаходяться багато цивільних: діти, зокрема і немовля, жінки, люди похилого віку. Ці люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу, російським військовим вони не вірять, оскільки бачили, що відбувається в місті", – розповів Вершинін.

За його словами, окупанти використовують мирне населення, що залишилося в Маріуполі, для розкопки завалів і збору трупів. Люди "працюють" за їжу. Вершинін заявив, що у такий спосіб російські загарбники зачищають сліди своїх злочинів.

Крім того, окупанти змушують мирних жителів надягати білі пов'язки. Таке ж маркування мають усі військові російської армії.

"Позначаючи цивільних таким чином, вони виводять місцеве населення до рангу комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на вогневі точки, де ті можуть загинути", – додав Вершинін.

У Маріуполі окупанти готують потужний удар по заводу "Азовсталь"

У захопленому Маріуполі найближчим часом російські окупанти готують масований удар по заводу "Азовсталь", де ховаються сотні мирних мешканців. Про це повідомив журналіст в ефірі марафону FREEDOM на каналі Україна 24.

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Як розповів кореспондент, за інформацією українських військових, окупанти планують бомбардувати "Азовсталь" авіаційними бомбами ФАБ 1000 та ФАБ 3000.