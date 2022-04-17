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Зеленський назвав два способи для деокупації Маріуполя

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 01:59
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Президент України заявив, що у місті дуже жорстка ситуація на сьогодні
Володимир Зеленський розповів, як можна деблокувати Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів, як можна деблокувати Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо знищує всіх, хто перебуває у Маріуполі. За його словами, ситуація у місті залишається дуже жорсткою та нелюдяною.

Про це глава держави розповів у новому відеозверненні 16 квітня.

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"Ситуація у Маріуполі залишається дуже жорсткою. Просто нелюдяною. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, у Маріуполі", – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що вплинути на ситуацію в Маріуполі можна двома способами: або партнери нададуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, щоб наша країна могла знизити тиск окупантів на місто і деблокувати його, або переговорний шлях, на якому роль партнерів має бути визначальною.

"Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня з початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки що жодного на 100% реального варіанта ще не було. Це стосується як варіантів воєнних дій, так і переговорного процесу", – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що він та його команда щодня перебувають на зв'язку із захисниками Маріуполя.

"Щодня чи я, чи Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, чи інші військові, чи керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", – підсумував президент.

У Маріуполі понад 100 тисяч людей помирають від голоду – ООН

Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що у Маріуполі місцеві жителі помирають від голоду. За його словами, ООН намагається доставити продовольство до районів України, але є багато складнощів. Про це пише "Голос Америки".

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Як розповів Біслі, доставити продовольство в Україну ускладнює відсутність доступу до окупованих районів, нестача робочої сили та пального.

За даними ООН, у Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від нестачі їжі, води та тепла.

"Це катастрофічна ситуація. Люди помирають від голоду", – наголосив Біслі.

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