У Маріуполі понад 100 тисяч людей помирають від голоду – ООН

Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що у Маріуполі місцеві жителі помирають від голоду. За його словами, ООН намагається доставити продовольство до районів України, але є багато складнощів.
Про це пише "Голос Америки".
Як розповів Біслі, доставити продовольство в Україну ускладнює відсутність доступу до окупованих районів, нестача робочої сили та пального.
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За даними ООН, у Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від нестачі їжі, води та тепла.
"Це катастрофічна ситуація. Люди помирають від голоду", – наголосив Біслі.
РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе. Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.
Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.
"Місто вже перетворилося на руїни самого себе. Ворог не може взяти Маріуполь. Ворог може захопити землю, де стояв Маріуполь, але міста Маріуполя більше немає. Місто Маріуполь стерте з лиця землі Російською Федерацією", – сказав голова Донецької ОВА.
Ситуація у Маріуполі
- Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.
- За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського, захист міста став сильнішим.