У Маріуполі на сьогодні запланували евакуацію мирних мешканців: місце та час

Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто по ходу маршруту до колони

З Маріуполя евакуюють людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 23 квітня, у Маріуполі заплановано евакуацію місцевих жителів. Люди можуть виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Деталі евакуації

У суботу об 11:00 від ТЦ "Порт-Сіті" розпочнеться евакуація маріупольців у Запоріжжя. Виїзд колони заплановано о 12:00 за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто по ходу маршруту до колони.

"Грузити в автобуси лише жінок, дітей та літніх людей. Телефонуйте, пишіть, повідомляйте рідним та близьким. Ми на всіх чекаємо вдома, на контрольованій Україною території", – додав Андрющенко.

22 квітня гуманітарний коридор в Маріуполі не запрацював

На "Азовсталі" перебувають українські військові та близько 1000 мирних людей. Верещук повідомила, що росіяни відкрили коридор, але тільки для того, щоб українські військовослужбовці здалися в полон.

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За словами віцепрем'єрки, зараз необхідний гуманітарний коридор для евакуації громадян з зони бойових дій, щоб евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі".

"Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних. Всі вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових", – наголосила Верещук.

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