Зранку повинен відкритися гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

Евакуація з міста може початися орієнтовно після 10-ї ранку

В Маріуполі може відкритися гуманітарний коридор 23 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вдень, 23 квітня, повинен запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя. Евакуація може початися близько 10 ранку.

Про це повідомляє віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук в Telegram.

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Вона звернулася до цивільних українців, які чекають на евакуацію з заблокованого міста.

"Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Отже, завтра вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", – зазначила Верещук.

Точка збору – на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті".

Час збору – о 10:00.

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"Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені. Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде", – додала міністр.

22 квітня гуманітарний коридор в Маріуполі не запрацював

На "Азовсталі" перебувають українські військові та близько 1000 мирних людей. Верещук повідомила, що росіяни відкрили коридор, але тільки для того, щоб українські військовослужбовці здалися в полон.

За словами віцепрем'єрки, зараз необхідний гуманітарний коридор для евакуації громадян з зони бойових дій, щоб евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі".

"Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних. Всі вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових", – наголосила Верещук.

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