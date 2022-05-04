В Мариуполе нет воды, а людям приходится отрабатывать еду – какова ситуация в городе

Кроме того, на сегодняшний день трудно выехать из города своим ходом вне "зеленых" коридоров

В Мариуполе сложная ситуация с водой и питанием. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе до сих пор очень тяжелая ситуация. В городе настоящая гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил корреспондент в прямом эфире телеканала Украина 24.

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По словам журналиста "Украины 24", в Мариуполе нет питьевой и технической воды. Также в городе проблемы с питанием.

"А за ту еду, которую выдают оккупанты, местным жителям приходится отрабатывать. Они создают трудовые группы, заставляют людей убирать завалы, улицы", – рассказал корреспондент.

Кроме того, на сегодняшний день трудно выехать из города своим ходом вне "зеленых" коридоров. Оккупанты рассказывают местным жителям, что якобы Харьков и Запорожье уже захватили российские войска.

"И если люди будут выезжать, то их якобы будут сразу разворачивать. Это все не правда. В Мариуполе местным жителям показывают неправдивую картину", – добавил журналист "Украины 24".

Жданов назвал один путь для деблокады Мариуполя

Недавно началась эвакуация гражданского населения с "Азовстали" под эгидой ООН. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но, кроме мирных жителей, в Мариуполе находятся украинские военные. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, есть ли возможность спасти их. По его мнению, Россия не позволит вывезти даже раненых. Об этом Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале "Украина 24".

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"Что касается военных, то здесь спорный вопрос, и думаю, что Россия не даст даже раненых вывезти. Для них это как скрепы, им нужна победа. Но в любом случае, пока там находятся представители ООН, пока идет эвакуация гражданских, для наших есть передышка. Потому что их не бомбят и не штурмуют, и они могут заниматься подготовкой, перегруппировкой или хотя бы отдохнуть от этого интенсивного темпа боевых действий. Поэтому для нас это во всех смыслах хорошо, хотя оно не в полной мере так, как хотелось бы", – сказал Жданов.

Эксперт поделился размышлениями, каким образом можно деблокировать Мариуполь. Снабжение Украины оружием от Запада, безусловно, очень важно, но на ситуацию в Мариуполе это не влияет.

"Я бы привязал Мариуполь к событиям на Донбассе. Вот когда у нас на Донбассе ситуация начнет проясняться в нашу пользу, тогда мы будем говорить. Фактически это правый фланг зоны ООС. И если идти на прорыв или на деблокаду Мариуполя, то именно там, из южной части зоны ООС, оттуда надо возвращать часть войск и пробиваться на Мариуполь. Там наиболее узкое место, наиболее короткое", – добавил Жданов.

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Поэтому поставки оружия в глобальном смысле меняют ситуацию в нашу пользу, но именно деблокада Мариуполя будет зависеть прежде всего от того, как успешно мы выстоим на Донбассе в этой оборонной операции, подытожил эксперт.

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