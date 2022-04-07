У Маріуполі окупанти насильно вивезли до "ДНР" пацієнтів та персонал лікарні

Налякані люди змушені були підкоритися злочинним вимогам окупантів та сісти в автобуси

Військові РФ маріупольців відправили до "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя російські військові насильно вивезли до "ДНР" персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука. Про це повідомила у Telegram-каналі Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що до медустанови прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти мають виходити та сідати у транспорт окупантів. Перелякані маріупольці змушені були виконати накази окупантів.

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Міський голова Вадим Бойченко розповів, що зараз формується єдина база незаконно депортованих людей, щоби потім повернути кожного маріупольця в Україну.

"Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної військової адміністрації", – сказав він.

Ситуація у Маріуполі