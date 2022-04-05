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Зеленський про ситуацію в Маріуполі: особисто Путін вирішує, чи дозволити вивезти поранених

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 квітня, 17:00
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Президент Туреччини взяв на себе місію посередника у цьому питанні
Від Путіна залежить евакуація як поранених бійців, так і загалом мирних жителів Маріуполя / Колаж "Сьогодні"
Від Путіна залежить евакуація як поранених бійців, так і загалом мирних жителів Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Наразі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивіз із блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Тільки від рішення господаря Кремля зараз ця операція залежить.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський провідним телеканалам України.

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Що відомо

"Є місія гуманітарна, яка накладає на захисників Маріуполя відповідні зобов'язання – це їхні побратими, які поранені чи загиблі. Ми б хотіли, щоб їх там не було, щоб їхні батьки отримали їх назад, а поранених ми могли б вивезти. Ми шукали посередника, Туреччина готова на сьогодні евакуювати кораблями... Ми чекаємо згоди від Путіна... Я розмовляю з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним і зараз саме від нього залежить цей момент у принципі. Делегації наші на їхньому рівні обговорили технічні моменти. Цей перший, гуманітарний крок, якщо нам вдасться, то найближчими днями ми побачимо результат... Якщо не вдасться, ми точно знатимемо, що це особисто президент Російської Федерації не дає такої можливості", – розповів про процес Зеленський.

Президент наголосив на тому, що зараз дуже важко надати військову допомогу захисникам міста-героя.

"На сьогодні військова деокупація Маріуполя складна і хлопці ці, яким зараз дуже важко, вони це чудово знають. Ми реально на контакті практично щодня і (пауза – Ред.) їм важко. Вони дуже міцні, це правда, але їм важко. Причому важко по різному" , – зазначив Зеленський.

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