В Мариуполе оккупанты насильно вывезли в "ДНР" пациентов и персонал больницы

Напуганные люди вынуждены были подчиниться преступным требованиям оккупантов и сесть в автобусы

Военные РФ мариупольцев отправили в "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Мариуполя российские военные насильно вывезли в "ДНР" персонал и пациентов городской больницы №4 им. Мацука. Об этом сообщил в Telegram-канале Мариупольский городской совет.

Сообщается, что в медучреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Испуганные мариупольцы были вынуждены выполнить приказы оккупантов.

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Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что сейчас формируется единая база незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину.

"Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации", – сказал он.

Ситуация в Мариуполе