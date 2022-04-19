В Мариуполе оккупанты не только бомбят "Азовсталь", но и хаотично бьют по жилому сектору – советник мэра

Захватчики обстреливают участок города, в который открыли доступ гражданским

Оккупанты хаотично обстреливают жилой сектор Левобережного района Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилищный сектор с мирными гражданами. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале во вторник, 19 апреля.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды", – написал Андрющенко.

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Советник мэра отметил, что российские захватчики целенаправленно бьют по тому участку города, в который вчера открыли доступ гражданским для сбора вещей из домов.

"С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве приманки для украинских снайперов", – рассказал он.

Андрющенко также добавил, что в связи с началом более мощного наступления на востоке Украины наблюдается тенденция ротации российских военных на наемников из так называемой "ДНР".

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"С этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных. Они массово вскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – воровство и подлость", – подытожил советник мэра.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.

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Также мы информировали, что Виктор Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.