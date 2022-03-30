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У Маріуполі окупанти обстріляли офіс Консультативної місії ЄС

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30 березня, 02:54
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Брюссель уже відреагував на черговий злочин загарбників
Боррель вимагає РФ негайно припинити обстріли та вивести свої війська з України/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Боррель вимагає РФ негайно припинити обстріли та вивести свої війська з України/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти обстріляли польовий офіс Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС). Брюссель попросив Москву негайно припинити наступ і вивести всі війська з території України.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

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Деталі

"Сьогодні КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів", — йдеться в заяві.

У результаті російського обстрілу офіс і обладнання КМЄС отримали значні пошкодження. Члени місії не постраждали.

Боррель засудив напад на офіс КМЄС, а також будь-які атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Він зажадав від Росії негайно припинити військовий наступ і вивести свої війська з усієї території України, як до цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного суду.

Окупанти влаштували провокацію

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію. Загарбники спалили пункт пропуску.

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"Сьогодні (29 березня – Ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", — повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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