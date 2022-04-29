В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства "ДНР"

Людмила Денисова заявила, что такие действия России нарушают права детей

Российские оккупанты выдали новорожденному мальчику свидетельство о рождении "ДНР". / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Свидетельства "ДНР"

По ее словам, 23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

"Фактически выдачей этой "бумажки" ребенка лишили любого гражданства. Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, которой предусмотрено право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи", – отметила Людмила Денисова.

Также Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы она учла эти факты нарушений прав ребенка.

Напомним, Людмила Денисова также заявила, что российские оккупанты в Мариуполе через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

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