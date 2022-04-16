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У Маріуполі окупанти за розчищення завалів обіцяють платити їжею – радник мера

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 квітня, 03:36
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Ватажок "ДНР" провів збори місцевих жителів у п'ятницю, 15 квітня
Окупанти хочуть підкупити їжею мешканців Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти хочуть підкупити їжею мешканців Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти, зокрема влада "ДНР", змушують чоловіків виходити та розчищати завали. За виконану роботу вони обіцяють платити їжею.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні в Маріуполі на пр. Перемоги, 107 було явище Пушиліна (ватажок "ДНР". – Ред.) з відкриттям офісу єдиноросів. Пушилін пообіцяв, що при ньому Маріуполь буде кращим, ніж був, і оголосив про початок відновлення хозспособом. "Треба потерпіти – головне вижити". Одночасно з цим пішов примус для чоловіків виходити на очістку завалів. Оплату обіцють здійсньовати їжею", – розповів Андрющенко.

Він додав, що робота за їжу – це реалії "русского мира".

Ватажок "ДНР" закликає чоловіків розчищати завали у Маріуполі

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У Маріуполі окупанти вбивають людей та фотографуються з тілами – радник мера розповів про "зачистку"

У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Що означає зачистка?

"По-перше, це пошук "нацистів". Нацист у розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", – зазначив Андрющенко.

За його словами, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. У такий спосіб загарбники замітають сліди.

"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуськооо району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – наголосив радник мера Маріуполя.

Він додав, що також зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків до армії "ДНР". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під рушницю".

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"І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони – частина підрозділу Росгвардіі. Що вкотре доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти пустих будівель в глибокому тилу", – підсумував Андрющенко.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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