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В Мариуполе оккупанты за расчистку завалов обещают платить едой – советник мэра

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 03:36
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Главарь "ДНР" провел собрание местных жителей в пятницу, 15 апреля
Оккупанты хотят подкупить едой жителей Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты хотят подкупить едой жителей Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты, в том числе власти "ДНР", заставляют мужчин выходить и расчищать завалы. За проделанную работу они обещают платить едой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в Мариуполе по пр. Победы, 107 было явление Пушилина (главарь "ДНР". – Ред.) с открытием офиса единороссов. Пушилин пообещал, что при нем Мариуполь будет лучше, чем был, и объявил о начале восстановления хозспособом. "Надо потерпеть – главное выжить". Одновременно с этим последовало принуждение для мужчин выходить на расчистку завалов. Оплату обещают осуществлять едой", – рассказал Андрющенко.

Он добавил, что работа за еду – это реалии "русского мира".

Главарь "ДНР" призывает мужчин расчищать завалы в Мариуполе

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В Мариуполе оккупанты убивают людей и фотографируются с телами – советник мэра рассказал о "зачистке"

В Мариуполе идет зачистка. Российские оккупанты ищут "нацистов", а также убирают тела погибших и убитых с улиц, чтобы замести следы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Что значит зачистка?

"Во-первых – это поиск "нацистов". Нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту. Этот этап зачистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу. Для этого оккупанты установили несколько блок-постов (преимущественно Кальмиусский и Центральный районы). В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, щеголяя "победой", – отметил Андрющенко.

По его словам, зачистка – это уборка погибших и убитых с улиц. Таким образом захватчики заметают следы.

"Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Это в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что также зачистка – это часть принудительной мобилизации мужчин в армию "ДНР". Принуждением и устрашением мужчин загоняют "под ружье".

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"И напоследок по поводу кадыровцев, что в городе. Они – часть подразделения Росгвардии. Что в очередной раз доказывает, что все их бои или против мирного населения, или против пустых построек в глубоком тылу", – подытожил Андрющенко.

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