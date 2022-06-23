Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ☠ Наступ на Київ? 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У Маріуполі окупанти почали муштрувати школярів у "путлерюгенді" (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 11:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водночас пасивний спротив у місті не меншає
Охочих вступити в "путлерюгенд" виявилося небагато.
Охочих вступити в "путлерюгенд" виявилося небагато. / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники вийшли на пропаганду "нового рівня" – перша дев’ятка охочих була прийнята "на службу" в "путлерюгенд" (російську військово-патріотичну організацію "Юнармія").

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

Що відбувається

"Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом із батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає", – повідомив він.

Фото – t.me/andriyshTime.
Фото – t.me/andriyshTime.

Фото – t.me/andriyshTime.
Фото – t.me/andriyshTime.

За словами радника міського голови, окупанти вдаються до нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі:

Реклама

"Наразі через "працевлаштування в охоронну фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли в окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса".

Фото – t.me/andriyshTime.
Фото – t.me/andriyshTime.

Раніше Петро Андрющенко розповів, що люди, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води. Криза посилюється ще й тому, що через спеку почали пересихати джерела технічної води. Також було відомо про те, що в місті ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 червня
1
Особовий склад 34530
Особовий склад
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артилерія 756
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 183
Гелікоптери
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2553
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

Опитування
ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20834.01

Binance Coin (BNB)

230.12

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

55.34

Theta (THETA)

1.39

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти