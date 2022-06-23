В Мариуполе оккупанты начали муштровать школьников в "путлерюгенде" (фото) (фото)

В то же время пассивное сопротивление в городе не уменьшается

Желающих вступить в "путлерюгенд" оказалось немного. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики вышли на пропаганду "нового уровня" – первая девятка желающих была принята "на службу" в "путлерюгенд" (российскую военно-патриотическую организацию "Юнармия").

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что происходит

"Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", – сообщил он.

Фото – t.me/andriyshTime.

Фото – t.me/andriyshTime.

По словам советника городского головы, оккупанты прибегают к новым выдумкам для обеспечения скрытой мобилизации в Мариуполе:

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"Сейчас через "трудоустройство в охранную фирму". Предложения и призывы появились по всему городу. Правда, никто не говорит мужчинам, что охранять придется окопы на передовой. Но кому нужна такая правда, когда у оккупационных властей печет из-за нехватки пушечного мяса".

Фото – t.me/andriyshTime.

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды. Кризис усугубляется еще и потому, что из-за установившейся жары начали пересыхать источники технической воды. Также известно о том, что в городе ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля.