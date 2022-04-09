У Мелітополі окупанти утримують 8 автобусів для евакуації – Верещук

Завдяки гуманітарним коридорам 8 квітня вдалося евакуювати 6665 осіб

Верещук розповіла про гумкоридори в Україні / Фото: Колаж: Сегодня

У Мелітополі вже добу окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Реклама

Деталі

"Ведемо переговори, щоб ці автобуси повернули, і згідно з домовленостями можна було провести евакуацію місцевих жителів", – повідомила Верещук.

8 квітня завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 6665 осіб. Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 осіб. З них:

1614 – маріупольці;

3 544 – мешканці міст Запорізької області (Роди, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе).

З міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінне та селища Гірне у Луганській області 8 квітня вдалося евакуювати 1507 людей.

Реклама

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних поїздів

Відновлено рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Про це повідомляє голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

Читайте також: