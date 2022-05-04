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У Міноборони попередили про можливі обстріли 9 травня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 18:04
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Спікер міністерства розповів про плани Росії
Олександр Мотузяник попередив про небезпеку обстрілів
Олександр Мотузяник попередив про небезпеку обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

9 травня можливі провокації чи активізація ворожих обстрілів – про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє "Сьогодні".

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не тільки бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь певні провокації чи активізацію обстрілів з боку російської армії", – сказав він.

Також Мотузяник додав, що Росія вигадає "перемоги" і покаже їх по телевізору, навіть якщо реальних досягнень не буде.

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Росія та 9 травня

Раніше спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростував чутки про те, що президент Росії Володимир Путін планує оголосити війну Україні та оголосити національну мобілізацію 9 травня.

Володимир Путін готується до параду на честь Дня перемоги. До цього дня Москва намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб було про що заявити з трибуни Мавзолею, вважають експерти.

Однак, на їхню думку, Путіну вже не вдається оголосити про велику перемогу над "нацистською Україною" 9 травня, а тому від нього очікують останньої спроби масового відправлення військових до України.

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