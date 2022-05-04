В Минобороны предупредили о возможных обстрелах 9 мая

Спикер министерства рассказал о планах России

Александр Мотузяник предупредил об опасности обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

9 мая возможны провокации или активизация вражеских обстрелов — об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает "Сегодня".

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то определенных провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", — сказал он.

Также Мотузяник добавил, что Россия придумает "победы" и покажет их по телевизору, даже если реальных достижений не будет.

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Россия и 9 мая

Ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент России Владимир Путин планирует объявить войну Украине и объявить национальную мобилизацию 9 мая.

Владимир Путин готовится к параду в честь Дня победы. К этому дню Москва попытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы было о чем заявить с трибуны Мавзолея, считают эксперты.

Однако, по их мнению, у Путина уже не получается объявить о великой победе над "нацистской Украиной" 9 мая, а поэтому от него ожидают последней попытки массовой отправки военных в Украину.

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