У МВС заявили про перехід РФ до нової фази війни в Україні: що це означає

РФ починається готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися

У МВС оприлюднили плани Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія почала третю фазу війни в Україні і готується до довгострокової битви. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі всеукраїнського телемарафону

За його словами, першою фазою було завдання захопити Україну за 3-4 дні, другою – оточити наших військових на сході країни.

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"Вони планували одне дуже велике оточення – хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення сподівалися провести так, щоб разом із Краматорськом та Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення – фактично Сєверодонецька та Лисичанська, але й цього вони зробити не можуть", – розповів він.

За його словами, зараз настала третя фаза війни, коли вони починають готуватись до оборони рубежів, на яких зупинилися.

"Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу… Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів із ними, і Захід спробує нас щось обміняти", — сказав він.

Подальші прогнози

Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде жоден місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.

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Очільниця Національної розвідки США Авріл Гейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.