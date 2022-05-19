Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У НАТО оцінили шанси України відвоювати Донбас та Крим

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 08:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також військовий представник Альянсу розповів, чого варто очікувати у найближчі тижні війни
ЗСУ можуть відвоювати Донбас та Крим
ЗСУ можуть відвоювати Донбас та Крим / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами військового представника НАТО, знайомого з розвідданими, найближчими тижнями не очікується великих успіхів на полі бою ні для України, ні для Росії. Проте Україна має шанс відвоювати Крим і Донбас. Але це станеться не скоро.

Про таке пише CNN.

Реклама

У НАТО вважають, що на якийсь час війна в Україні "буде в безвиході".

За словами чиновника, поточна дискусія в НАТО полягає в тому, що імпульс значно змістився на користь України, і дебати в колах НАТО вже завершено, чи можливо, щоб Київ повернув собі Крим та території Донбасу, захоплені Росією у 2014 році.

"Я думаю, що вони (Україна. – Ред.) могли б відвоювати Крим та Донбас, так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю", – сказав чиновник.

Водночас він висловив сумнів, що боротьба України за повернення своїх територій має відбуватися військовим шляхом, маючи на увазі можливу негативну реакцію місцевого населення у деяких з цих районів.

Реклама

Генсек НАТО впевнений, що Україна виграє війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України йде не так, як планували у Кремлі. Відповідно, Україна може виграти цю війну.

Генсек НАТО відзначив невдачі Росії під Києвом та Харковом.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони (російські війська) відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей", – заявив Столтенберг.

Водночас він наголосив на мужності українців, які захищають Батьківщину.

Реклама

"Щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів", – сказав Столтенберг.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 17 травня
1
Особовий склад 28300
Особовий склад
2
Літаки 202
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1251
Танки
5
ББМ 3043
ББМ
6
Артилерія 586
Артилерія
7
Засоби ППО 91
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 441
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2137
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29098.3

Binance Coin (BNB)

294.84

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

67.11

Theta (THETA)

1.21

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,84 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти