В Николаевской области ВСУ разрушили планы оккупантов и ликвидировали их (фото)

Кому-то из захватчиков удалось остаться в живых, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешке

Украинские защитники уничтожили российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских оккупантов по захвату украинских земель.

"Кому-то из них удалось остаться в живых – попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешке", – отметили в Генштабе.

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ВСУ ликвидировали российских оккупантов. Фото: Генштаб

Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее дальнейшее продвижение в украинскую столицу. Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"112-я отдельная бригада с помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", — говорится в сообщении.

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