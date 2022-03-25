В окупованому Енергодарі депутати міськради склали повноваження

Щоб уникнути тиску з боку окупантів, більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження.

Депутати, які склали свої повноваження, продовжуватимуть займатися громадською роботою / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують спроби встановити своє керівництво на захоплених територіях, але не знаходять підтримки у населення. Депутати Енергодарської міської ради, побоюючись того, що їхні голоси можуть бути використані з примусу, склали свої повноваження.

Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація у Telegram-каналі.

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"23-24 березня 2022 року більшість депутатів Енергодарської міської ради VIII скликання від політичної партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", "За Майбутнє", "Нова політика" та частина депутатів нещодавно забороненої "ОПЗЖ" склали свої повноваження: депутати схвильовані тим , що їхні голоси можуть бути використані з примусу – для створення незаконних "народних республік" на території Енергодару під управлінням країни-агресора. Усі заяви направлені у відповідні органи", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на нинішню ситуацію, всі депутати продовжать займатися громадською роботою та потребами громадян, які проживають на їхніх округах.

Ситуація в Енергодарі

23 березня мешканці Енергодару повалили флагшток та спалили прапор окупантів .

Крім того, 20 березня російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Поки що невідомо, в якому він стані та де знаходиться. Цього ж дня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

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Також повідомлялося, що в Енергодарі повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях . У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.