В ООН назвали шокирующие цифры жертв российской войны в Украине

В результате агрессии оккупантов погибло много мирного населения

Оккупанты убивают украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое Российская Федерация начала 24 февраля, погибли 4113 гражданских. Кроме того, 4916 человек были ранены.

Об этом сообщает ООН.

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По информации ООН, в частности:

убиты 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока неизвестен);

ранены 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен).

На Донбассе — 2337 убитых и 2808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1 776 человек и еще 2 108 получили ранения.

Большинство жертв среди гражданского населения в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

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Кроме того, в ООН подчеркивают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

Россия массово похищает и увозит украинских детей

Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию. Цель оккупантов – не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую нацию. В общей сложности на территорию Российской Федерации депортировали более 230 тысяч детей.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое зачитал советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник.

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По его словам, Россия пытается лишить Украину молодого поколения.

"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – отметил Дворник.

Он добавил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предусмотрен как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", – заявила Украина в ООН.

Дворник также констатировал, что Россия целенаправленно нападает на гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма.

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