Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали 10 людей (фото, відео)

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.
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"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Звідки випустили ракету?
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські загарбники випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. Крім того, він опублікував фото двигуна ракети, який ще горів.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."