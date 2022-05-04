В результате второго ракетного удара по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры

Пострадавших от атаки России нет

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

В результате второго за день 3 мая ракетного удара по Одесской области пострадали объекты инфраструктуры региона. Сообщается о попадании двух российских ракет.

Об этом информируют в Telegram-канале Одесского городского совета.

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"Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Российские ракеты впервые ударили по Закарпатью

В горном районе Закарпатья зафиксировали "прилеты" российских ракет в инфраструктурный объект. Вся информация о повреждениях и возможных жертвах еще уточняется.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", — сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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