У Рубіжному ЗСУ вогнем "проїхалися" командним пунктом чеченців

У Рубіжному наші бійці обстріляли обладнаний чеченськими бойовиками командний пункт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Щодо наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. У нас є три такі факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази "вагнеровців" у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз з'ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків", – розповів Гайдай.
Також, за його словами, окупанти зруйнували другий міст через Сіверський Донець, який з'єднував Сєвєродонецьк із Лисичанськом, а той міст, який ще ворог не зачепив, окупанти регулярно обстрілюють.
Ситуація в Україні 13 червня
- У Чорному морі біля українських берегів російські окупанти збільшили свій флот на 2 великі десантні кораблі. Таким чином, зберігається загроза нових ракетних ударів по території України.
- Сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи, внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
- Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території.Так, українські захисники знищили вже 32 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.
- На Бахмутському напрямку ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. При цьому українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
- У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт з наслідками вибуху.
- Крім того, очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступальними діями ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові поступово звільняють селище Херсонської області.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"