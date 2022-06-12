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ЗСУ на Донбасі відбили атаки РФ на три населені пункти – Генштаб

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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12 червня, 07:33
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За минулу добу втрати противника становили 10 танків і до 150 осіб живої сили
Українські захисники знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 12 червня на Бахмутському напрямку ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Водночас українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. В прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

  • На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Противник продовжує вогневий вплив з мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

  • На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, обстрілював цивільну інфраструктуру в неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

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  • На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

  • На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ.

  • На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

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  • На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

  • Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

  • На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

  • Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

  • За минулу добу втрати противника склали десять танків, 16 бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до 150 осіб живої сили.

ЗСУ відбивають атаки росіян

Раніше ми розповідали, що українська артилерія завдала окупантам поразки у районі Долини, також захисники відбили штурм на околицях Тошківки.

Крім того, окупанти продовжують атаки вздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найактивніші бойові дії ведуться в Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

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