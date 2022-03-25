У РНБО спростували російський фейк про Рівненську АЕС

Центр протидії інформації викрив низку фейків від російської влади

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Росія запустила 25 березня чергову порцію фейків, які заперечили фахівці РНБО. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, Росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників. Саме таку "інформацію" РФ надіслала до Міжнародного агентства з атомної енергії. Це фейк.

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Крім того, міністерство оборони Росії заявило про перехоплення українських таємних документів, у яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яка мала розпочатися з 22 січня.

У ЦПД повідомляють, що опубліковані РФ документи передбачають не реалізацію наступальної операції, а формування зведених підрозділів щодо ротації українських військових.



Також війська РФ із 22 березня активно застосовують фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним законодавством. Однак у таких обстрілах ворог звинувачує Україну, це маніпуляція.

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