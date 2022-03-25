В СНБО опровергли российский фейк о Ровенской АЭС

Центр противодействия информации разоблачил ряд фейков от российской власти

Эксперты ЦПД СНБО опровергли фейки России / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия запустила 25 марта очередную порцию фейков, которые опровергли специалисты СНБО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, Россия утверждает, что на Ровенской АЭС якобы принудительно удерживают российских атомщиков. Именно такую ​​"информацию" РФ послала в Международное агентство по атомной энергии. Это фейк.

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Кроме того, министерство обороны России заявило о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы речь идет о плане подготовки и проведения наступательной операции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которая должна была начаться с 22 января.

В ЦПД сообщают, что опубликованные РФ документы предусматривают не реализацию наступательной операции, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных.



Также войска РФ с 22 марта активно применяют фосфорные боеприпасы, запрещенные международным законодательством. Однако в таких обстрелах враг обвиняет Украину – это манипуляция.

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