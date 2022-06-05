В РНБО розвінчали цинічну брехню Росії про обстріли Донецька

У відомстві проаналізували заяви російських ЗМІ і повідомлення очевидців з окупованого Донецька

Обстріл з "Градів" припав на центр Донецька / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли середмістя Донецька з "Градів" заради створення вигідної російським пропагандистам "картинки" у ЗМІ.

Про це повідомив у Telegram Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Як нагадали у ЦПД при РНБО, напередодні ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів… ЗСУ випустили 40 снарядів з "Граду", удар припав по центру міста".

У відомстві зазначили, що такі заяви російських ЗМІ розбиваються об повідомлення очевидців з окупованого Донецька:

"стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калінінському";

"в Калінінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно";

"вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.";

"люди потроху починають розуміти, що відбувається, і потрібно їх знову переконати, що Україна погана".

"Загалом дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації" і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку", – йдеться в повідомленні.

Вибухи у Донецьку

Увечері 4 червня очевидці повідомили про вибухи в окупованому росіянами Донецьку.

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За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Росії напередодні поширювали інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".