В Турции закончились переговоры Украины и РФ – о чем договорились

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В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. Давид Арахамия выступает с брифингом о результатах переговоров. Он заявил, что Украина видит Турцию одним из гарантов безопасности нашей страны.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что сказал Арахамия:

Нашей первой победой мы считаем перенесение места переговоров из Беларуси в Турцию. Поскольку Турция – наш друг и партнер, мы все это видим.

Украина видит Турцию одним из гарантов безопасности Украины.

Когда началась война, система безопасности в Европе дала большую трещину.

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