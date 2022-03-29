В Турции закончились переговоры Украины и РФ – о чем договорились

В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. Давид Арахамия выступает с брифингом о результатах переговоров. Он заявил, что Украина видит Турцию одним из гарантов безопасности нашей страны.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что сказал Арахамия:
- Нашей первой победой мы считаем перенесение места переговоров из Беларуси в Турцию. Поскольку Турция – наш друг и партнер, мы все это видим.
- Украина видит Турцию одним из гарантов безопасности Украины.
- Когда началась война, система безопасности в Европе дала большую трещину.
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