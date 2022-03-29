Порушили питання гарантій безпеки. Перші подробиці переговорів України та РФ у Туреччині

У Стамбулі, де зараз тривають переговори української та російської делегацій, обговорюють два ключові питання – міжнародні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зараз тривають інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Ключове з них – договір про міжнародні гарантії безпеки для України, тільки саме з ним ми зможемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", – сказав він.
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Друге важливе питання, яке зараз обговорюють на переговорах, – припинення вогню, щоб Україна могла вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися.
Що ще вимагає Україна на переговорах?
Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав такі вимоги:
- Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
- Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
- Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.