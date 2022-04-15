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В Украине 15 апреля будут работать 9 гуманитарных коридоров – список

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 10:49
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В частности, украинцев активно эвакуируют из Луганской области
Эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий продолжается
Эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек.

Как сообщила в Facebook вице-премьер-министр Ирина Верещук, на собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

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Однако из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка

Также, при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск, сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

- из города Северодонецк в Бахмут.

Место собрания: проспект Химиков, 28

- из города Лисичанск в город Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

- из города Попасная в Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

- из города Рубежное в Бахмут.

- из поселка Горное в город Бахмут

Место сбора: ул. Гагарина, 13

Оккупанты пытаются захватить Донбасс

По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает атаковать на Донбассе.

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Основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное в Луганской области.

На территории Донецкой и Луганской областей минувших суток отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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Средства ПВО
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