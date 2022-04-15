В Украине 15 апреля будут работать 9 гуманитарных коридоров – список

В Украине на 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек.
Как сообщила в Facebook вице-премьер-министр Ирина Верещук, на собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.
Однако из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка
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Также, при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск, сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:
- из города Северодонецк в Бахмут.
Место собрания: проспект Химиков, 28
- из города Лисичанск в город Бахмут.
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- из города Попасная в Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- из города Рубежное в Бахмут.
- из поселка Горное в город Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13
Оккупанты пытаются захватить Донбасс
По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает атаковать на Донбассе.
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное в Луганской области.
На территории Донецкой и Луганской областей минувших суток отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.