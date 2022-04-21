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В Украине из-за вторжения РФ погибли 208 детей – Офис генпрокурора

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 09:02
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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях
В Украине погибают детей из-за российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине погибают детей из-за российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине из-за российских оккупантов с начала вторжения погибли 208 детей. Также пострадали более 584 детей. 376 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей:

  • в Донецкой области – 119
  • Киевской – 113
  • Харьковской – 91
  • Черниговской – 57
  • Херсонской – 44
  • Николаевской – 41
  • Луганской – 36
  • Запорожской – 25
  • столице – 16
  • Сумской – 16
  • Житомирской – 15

Кроме того, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

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Также 20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшего удалось спасти.

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Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области, установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта во время обстрела оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

В Мариуполе за один день российские оккупанты похитили 98 детей

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Только за вчера оккупанты похитили 98 детей из Мариуполя и не устают фиксировать собственные преступления. Фиксируем. Работаем над верификацией и возвращением наших домой", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что информацию о вывозе украинских детей из Мариуполя подтверждают даже СМИ так называемой "ДНР" и России.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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