В Украине из-за вторжения РФ погибли 208 детей – Офис генпрокурора

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях

В Украине погибают детей из-за российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине из-за российских оккупантов с начала вторжения погибли 208 детей. Также пострадали более 584 детей. 376 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 119

Киевской – 113

Харьковской – 91

Черниговской – 57

Херсонской – 44

Николаевской – 41

Луганской – 36

Запорожской – 25

столице – 16

Сумской – 16

Житомирской – 15

Кроме того, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

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Также 20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшего удалось спасти.

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Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области, установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта во время обстрела оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

В Мариуполе за один день российские оккупанты похитили 98 детей

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Только за вчера оккупанты похитили 98 детей из Мариуполя и не устают фиксировать собственные преступления. Фиксируем. Работаем над верификацией и возвращением наших домой", – написал Андрющенко.

Он также отметил, что информацию о вывозе украинских детей из Мариуполя подтверждают даже СМИ так называемой "ДНР" и России.

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