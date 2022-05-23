В Україні конфіскують активи тих, хто підтримує війну – деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон

Володимир Зеленський вигадав покарання для тих, хто підтримує війну в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо конфіскації активів громадян, які підтримують російсько-українську війну. Це дозволить швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. За словами глави держави, закон передбачає чітку інструкцію для органів, які відповідають за цей процес.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – наголосив Зеленський.

Так, визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні". Такі партії можуть підривати суверенітет України. Крім того, вони загрожують територіальній цілісності. Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Так, діяльність проросійських партій спрямована на "підрив суверенітету чи територіальної цілісності" України.

У період воєнного стану справи про заборону проросійських партій стануть підсудними. Судове рішення Верховного Суду у таких справах не підлягатиме оскарженню.

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