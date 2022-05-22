Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з оборони "Рамштайн-2"

Учасники формату зустрінуться 23 травня

Зеленський розповів про очікування від "Рамштайну-2"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Україні Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 22 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав президент — головне

Був радий вітати в Києві президента нашої братньої Польщі і мого друга Анджея Дуду. Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення.

Підписав указ про запровадження нової відзнаки України – для вдячності тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. І першим таким містом став Жешув. Місто-рятівник. Цілком справедливо.

Інше рішення – це підготовка законопроєкту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців. Українці й українки, які тимчасово перебувають в Польщі, рятуючись від війни, де-факто і де-юре отримали ті ж можливості, що і поляки. І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні.

Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу.

Говорили сьогодні з Анджеєм і про оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти Росії. І про те, яких кроків потребуємо, щоб реалізувати нашу спільну мету – повноправне членство України в Євросоюзі.

Говорив з премʼєр-міністром Британії. Розказав йому про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту – передусім, агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну.

У понеділок долучусь до дискусій на Давоському форумі. Це найбільш впливовий світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.

Протягом тижня будуть й інші публічні виступи, зокрема звернення до студентів і університетської спільноти Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною й експертною спільнотами Індонезії. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – "Рамштайн-2". Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони.

Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 посмертно. Кожен і кожна мають завжди памʼятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну.

Скільки воїнів захищають Україну?

Армія України на гідному рівні зустріла російських окупантів. У найактивнішу фазу війни і зараз захищають свою країну від загарбників Володимира Путіна 700 тисяч українців.

"На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, що воюють. 700 тисяч. Це на момент війни. У країнах НАТО є відповідна зброя, серйозне ППО, яке здатне захистити небо від перших ударів, внаслідок яких у нас були перші втрати та виникла паніка. Це все допомагало ворогові, а не навпаки", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

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