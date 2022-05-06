У Запорізькій області окупанти проводять фільтрацію людей та зривають евакуації

Також загарбники влаштовують показові роздачі продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям

Окупанти перевіряють мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"

У захоплених населених пунктах Запорізької області російські окупанти проводять фільтрацію місцевих мешканців. Людей не випускають у вільні частини регіону. Також росіяни крадуть продукцію аграрних підприємств та імітують гуманітарну діяльність.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтраційні заходи щодо місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на підконтрольну українській владі територію", – сказали у відомстві.

Також окупанти крадуть продукцію аграрних підприємств, але імітують гуманітарну діяльність. Загарбники влаштовують показові роздачі продуктових наборів і медикаментів місцевим мешканцям.

Крім того, у Чернігівці окупанти змушують людей до 8 травня надати їм дані про свої земельні ділянки і потім нібито видадуть ліцензію на обробку паїв, а в іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах окупантів.

У Михайлівці окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

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Евакуація з Маріуполя: окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців

Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура проводитиметься у Мангуші дорогою на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", – сказав він.

Окрім того, посадка в автобуси буде і у Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатись на власному авто.

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"За часом посадок за пунктами маршруту – час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначений. Розуміємо, але треба буде чекати", – додав він.