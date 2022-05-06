В Запорожской области оккупанты проводят фильтрацию людей и срывают эвакуации

Также захватчики устраивают показательные раздачи продуктовых наборов и медикаментов местным жителям

Оккупанты проверяют мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты проводят фильтрацию местных жителей. Людей не выпускают на свободные части региона. Также россияне воруют продукцию аграрных предприятий и имитируют гуманитарную деятельность.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на подконтрольную украинским властям территорию", – сказали в ведомстве.

Также оккупанты воруют продукцию аграрных предприятий, но имитируют гуманитарную деятельность. Захватчики устраивают показательные раздачи продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Кроме того, в Черниговке оккупанты заставляют людей до 8 мая предоставить им данные о своих земельных участках и потом им якобы выдадут лицензию на обработку паев, а в противном случае комендант отберет всю не указанную землю в бумагах оккупантов.

В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в громаде, должны пройти новую регистрацию по правилам врагов. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в громаду.

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Эвакуация из Мариуполя: оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев

Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.

Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

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"По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", – добавил он.

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