Евакуація з Маріуполя: окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців

Для евакуйованих з Маріуполя буде посадка в автобуси у селищі Мангуш

Окупанти перешкоджають евакуації українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура проводитиметься у Мангуші дорогою на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", – сказав він.

Окрім того, посадка в автобуси буде і у Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатись на власному авто.

"За часом посадок за пунктами маршруту – час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначений. Розуміємо, але треба буде чекати", – додав він.

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Евакуація з "Азовсталі"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео з віце-прем'єром Іриною Верещук з нагоди евакуації людей з "Азовсталі" у Маріуполі. За його словами, була проведена "найважча операція з початку війни". Відповідний відеозвернення Арахамія опублікував у своєму Telegram-каналі.

Як розповів голова фракції "Слуга народу", два тижні тому операція з евакуації здавалася неможливою, а тиждень тому – малоймовірною.

"Зараз уже можу сказати, що часткова евакуація мирних жителів з "Азовсталі" пройшла успішно. Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи і багато людей. Проте Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", – наголосив Арахамія.

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