Великобритания может дать Украине мощное дополнительное оружие, кроме обещанного – заявление

Британский министр обороны отметил важность помощи Киеву

Бен Уоллес заявил, что Украина может получить ракеты Harpoon / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет, кроме уже обещанного оружия.

Об этом 15 июня сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого цитирует Reuters.

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Уоллес заявил, что поставка реактивных систем залпового огня (РСЗО), которую Британия пообещала Украине, будет "неизбежной". По его словам, Лондон рассматривает возможность отправки дополнительного оружия, в том числе противокорабельных ракет Harpoon.

Британский министр отметил, что обучение украинских военнослужащих так же важно, как и отправка оружия, поэтому в плане обучения необходимо сделать больше.

"Украинские войска на востоке страны... Некоторые из них находятся на этом фронте 90 дней, они истощены, их часто в артиллерийском плане превосходят в очень большом соотношении. Важно помочь Украине с ее способностью заменить людей на передовой", – сказал Воллес.

Украина рассчитывает на новый пакет военной помощи

Напомним, министры обороны стран НАТО 15 июня на саммите "Рамштайн-3" в Брюсселе должны объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.

По его словам, Украине необходимо получить: