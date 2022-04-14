Верещук: із російського полону звільнили 30 українців

У деяких військових, які досі в полоні, є серйозні поранення, але ніякої медичної допомоги вони не отримують

Верещук про обмін полоненими / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. Із російського полону звільнили 30 українців, серед яких 8 цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових окупантами та погрози.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністер Ірина Верещук.

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"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими.Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку", – повідомила Ірина Верещук.

Наразі не відомо, скільки росіян взяли участь у обміні.

Двох українських пілотів звільнили з російського полону

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що двох українських пілотів – Івана Пепеляшка та Олексія Чижа вдалося звільнити з російського полону, в який вони потрапили ще 8 березня в районі села Нова Басань у Чернігівській області.

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Потім у Курському СІЗО Іван Пепеляшко та Олексій Чиж утримувалися в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. За словами пілота Пепеляшко, у наших військових є серйозні поранення, але в СІЗО вони не отримують навіть елементарної медичної допомоги.

"Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", – йдеться у повідомленні.

Також росіяни продовжують виснажливі допити наших військових. За словами Чижа, кожен допит починався з путінської пропаганди. Росіяни наголошували, що Україну придумав Ленін.

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"Примушували нас записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини тіла, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує", – розповів пілот Чиж.

Звільнені з полону українські пілоти (ліворуч) разом із керівником розвідки Кирилом Будановим (праворуч)

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