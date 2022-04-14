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Верещук: из российского плена освободили 30 украинцев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 17:05
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У некоторых военных, которые до сих пор в плену, есть серьезные ранения, но никакой медицинской помощи они не получают
Верещук об обмене пленными
Верещук об обмене пленными / Фото: Коллаж: Сегодня

Обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых 8 гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами и угрозах.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину", – сообщила Ирина Верещук.

Пока неизвестно, сколько россиян приняли участие в обмене.

Двух украинских пилотов освободили из российского плена

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что двух украинских пилотов – Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа – удалось освободить из российского плена, в который они попали еще 8 марта в районе села Новая Басань в Черниговской области.

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Затем в Курском СИЗО Иван Пепеляшко и Алексей Чиж содержались в камере еще с восемью украинскими офицерами. По словам пилота Пепеляшко, у наших военных есть серьезные ранения, но в СИЗО они не получают даже элементарную медицинскую помощь.

"Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но напрасно", – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают изнурительные допросы наших военных. По словам Чижа, каждый допрос начинался с путинской пропаганды. Россияне отмечали, что Украину придумал Ленин.

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"Заставляли нас записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части тела, будут отрезать по кусочку. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности", – рассказал пилот Чиж.

Освобожденные из плена украинские пилоты (слева) вместе с руководителем разведки Кириллом Будановым (справа)

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