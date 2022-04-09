Верещук: На 9 квітня узгоджено десять гуманітарних коридорів

Для евакуації населення до більш безпечних регіонів на сьогодні заплановано "зелені коридори"

Верещук розповіла, як безпечно залишити області, де бойові дії / Фото: Колаж: Сьогодні

На 9 квітня узгоджено 10 гуманітарних коридорів – з Маріуполя та Бердянська Енергодара, Мелітополя та Сєверодонецька.

Про це у своєму ранковому зверненні повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація проходитиме на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя.

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Токмак – Запоріжжя. Місце збирання: вул. Шевченка, 5

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосять місцева влада.

Мелітополь – Запоріжжя. У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збирання людей – пожежна частина №10.

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Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце збирання: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце збирання: вул. Першотравнева, 42

с. Гірське – Бахмут. Місце збирання: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

У Мелітополі вже доба окупаційні війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації . Влада веде переговори, щоб ці автобуси повернули, і, згідно з домовленостями, можна було провести евакуацію місцевих жителів.

8 квітня завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 6665 осіб. Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 осіб.

Відновлено рух поїздів зі Слов'янська та Краматорська.

Відновлено рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.