Верещук: На 9 апреля согласованы десять гуманитарных коридоров

Для эвакуации населения в более безопасные регионы на сегодня запланированы "зеленые коридоры"

Верещук рассказала, как безопасно покинуть области, где боевые действия / Фото: Коллаж: Сегодня

На 9 апреля согласованы 10 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.

Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск – Запорожье.

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Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье. В случае возврата оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

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Луганская область

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Власти ведут переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей.

8 апреля благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 6 665 человек. В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек.

Возобновлено движение поездов из Славянска и Краматорска

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.