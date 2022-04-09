Верещук: На 9 апреля согласованы десять гуманитарных коридоров

На 9 апреля согласованы 10 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.
Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
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Запорожская область
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Мелитополь – Запорожье. В случае возврата оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
Луганская область
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.
В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Власти ведут переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей.
8 апреля благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 6 665 человек. В частности, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек.
Возобновлено движение поездов из Славянска и Краматорска
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.