Верещук: на Донбасі очікується загострення, мешканці регіону мають евакуюватися

Українці, які перебувають на Донбасі, повинні уважно стежити за оголошеннями голів ВДА та на першу вимогу залишити регіон

Верещук зробила оголошення для мешканців підконтрольній Україні частини Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які перебувають у Луганській та Донецькій областях, мають евакуюватися поки що є можливість тому, що незабаром очікується загострення ситуації в цьому регіоні.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає прес-служба міністерства.

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За її словами, усі мають бути готові, на жаль, до подальшого загострення.

"Треба негайно приймати рішення, якщо, наприклад, голова ВДА в Луганській і голова ВДА Донецький вимагають покинути регіон, треба це робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх розстрілюватимуть і влада вже нічого не зможе зробити. І ми не зможемо їм допомогти". Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звичайно, частина Харківської області. Потрібно евакуюватися. Якщо є така можливість.", – наголосила Верещук.

Ситуація на Донеччині