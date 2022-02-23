Студентів ловлять на вулиці та видають зброю. Ми дізналися, що творять бойовики у "ДНР"

Жителі тимчасово окупованих територій на Донеччині вважають, що бойовики готують ударні угруповання, щоб взяти під свій контроль весь регіон. На південь так званої "ДНР" звозять військову техніку.
Про це сайту "Сьогодні" розповів місцевий мешканець.
Стягують техніку
Багато техніки розмістили у Тельмановому – за словами джерела, на околицях селища розмістили цілі базові табори.
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"У "ДНР" готують ударні угруповання щоб "віджати" усю область. На південь женуть колони техніки, багато танків, БМП у Тельмановому", – сказав він.
Також техніку звозять до Авдіївки.
"Гради працюють постійно, техніки занадто багато, її також женуть на Авдіївку", – додав чоловік.
Місцеві ховаються від військових
За словами джерела, військові силоміць мобілізують українців. Ті, хто виступає проти окупантів і не хочуть воювати – ховаються по квартирах та не виходять на вулиці.
Студентів ловлять на вулиці
Чоловік наголосив, що окупанти ловлять на вулиці студентів, щоб призвати до своїх лав. При цьому дають їм лише автомати Калашникова та патрони до них. Усе спорядження потрібно купувати самостійно.
"Підліткам по 17 років "калаші" повидавали. Мовляв, ідіть, якщо що, вас постріляють", – додало джерело.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст . Начебто буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- 20 лютого бойовики обстріляли спостерігачів української сторони СЦКК у Щасті. Снаряд потрапив до українського ЗІЛ-131 "білих касок", який знаходився на мосту КПВВ.
- Увечері цього ж дня окупанти вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00, щоб потім звинуватити у цьому українських військових.
- 21 лютого селище Врубівка та місто Щастя на Донбасі потрапили під обстріл російських окупантів. У результаті люди залишилися без світла, газу, води та тепла.
- 22 лютого у Луганській області внаслідок обстрілу ТЕС спалахнув трансформатор. На місце виїхали рятувальники.
- 23 лютого бойовики на Донбасі посилили вогонь із "Градів". Окупанти влучають у житлові будинки та позиції ЗСУ.
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